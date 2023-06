Startdatum für Nothing Phone 2 bekannt gegeben

Der Hersteller Nothing wird am 11. Juli sein zweites Smartphone vorstellen. Laut dem Gründer der Marke Carl Pei sei das Phone 2 ein hochwertigeres Gerät als das Vorgängermodell, welches mit einem Snapdragon 778G+ ausgestattet ist.

Der Nachfolger indes kommt mit einem Snapdragon 8+ Gen 1, der schneller ist. Dieser wird auch eine bessere Kameraleistung verfügbar machen - darunter RAW-HDR-Fotos und 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde. Zudem verfügt das Phone 2 über einen größeren Akku.

Kaum Details

Auch am Betriebssystem Nothing OS soll das Unternehmen gefeilt haben. Der Hersteller soll Berichten zufolge nun ein größeres Software-Team haben. Ansonsten ist nicht viel über das neue Modell bekannt. Auch das Vorschaubild des Launch-Events, das über die offizielle Website im Livestream mitverfolgt werden kann (ab 17.00 MESZ), verrät kaum etwas über das Nothing Phone 2.