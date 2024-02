Staubsaugroboter gibt es in den verschiedensten Größen, Farben und Formen von nahezu unzähligen Herstellern. Der Creatulize X1, der aktuell via der Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert wird, saugt zwar auch Staub, ist aber dennoch ein besonderer Vertreter seiner Art.

Denn sein Einsatzgebiet ist nicht der Teppich- oder Hartboden, sondern das Bett und Polstermöbel. Brauchen können das vor allem Allergiker*innen. Und zwar solche, deren Problem Hausstaubmilben sind.

Hausstaubmilben

Untersuchungen zufolge leiden rund 5 bis 10 Prozent der Österreicher*innen unter einer solchen Allergie. Hausstaubmilben sind nicht sichtbare Spinnentiere und ernähren sich hauptsächlich von menschlichen Hautschuppen, wie man sie massenhaft während des Schlafens im Bett hinterlässt.

Hausstaubmilben und ihre Allergene sammeln sich in Matratzen, Bettwäsche, Polstermöbeln und anderen textilen Oberflächen an. Regelmäßiges Absaugen dieser Bereiche kann die Anzahl der Milben und die Menge der Allergene reduzieren. Genau das verspricht der X1 vollautomatisch zu erledigen. Zusätzlich desinfiziert er die Oberfläche mittels einer integrierten UV-Lampe. Die Wirksamkeit wurde laut dem Hersteller in unabhängigen Tests nachgewiesen.

Vorsicht: Wer Probleme mit Insekten hat, sollte sich das folgende Video besser nicht ansehen.