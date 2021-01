B&W Formation Flex im Test: Wer braucht schon Siri und Alexa

Die Oberseite besteht aus einem schwarzen, minimalistischen Touch-Display, das gerade einmal vier filigran gezeichnete Symbole für Lautstärke, Play und Pause sowie die Konnektivität zeigt. Die in Klavierlack gehaltene Oberfläche schaut zwar schick aus und verleiht dem Lautsprecher ein edles Aussehen – allerdings nur für die ersten Minuten, da sie besonders anfällig für Fingerabdrücke ist.

Laut, aber ausgewogen

Für den versprochenen hochwertigen Sound hat B&W zwei Treiber, einen Hochtöner (25mm Durchmesser) und einen Bass-Mitteltöner (100mm) verbaut, die mit je 50 Watt aufwarten können. Und das hört man auch. Nach dem Einrichten per App, was tatsächlich nur wenige Sekunden dauert, überrascht der Formation mit Lautstärke und vor allem auch einem gewissen Nachdruck, den man von so einem kompakten Speaker nicht unbedingt erwartet.

Ist der erste kurze Wow-Effekt einmal verflogen, gilt es genauer hinzuhören. Beim Flex bleibt Bowers & Wilkins seinem Klangideal treu. Das Spektrum ist ausgewogen. Der obere Frequenzbereich ist kristallklar und auch die tiefen Frequenzen bleiben trotz Nachdruck stets sauber und knackig. In der Mischung leiden noch am ehesten die mittleren Frequenzen, die im Vergleich etwas schwammig wirken.

Kühler Sound in Mono

Dass man von einem derart kompakten Standlautsprecher kein Bass-Wunder erwarten kann, liegt auf der Hand. Im Fall des Flex sorgt die steril saubere Höhen- und Tiefenwiedergabe in Verbindung mit der unterbelichteten mittleren Frequenz aber für einen ziemlich kühlen Sound.