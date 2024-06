Wie ein Plattenspieler: So hätte die reine Streaming-Xbox ausgesehen

Das US-Medium Windows Central entdeckte nun ein Patent , das genauere Einblicke auf das Projekt Keystone liefert. Das Patent wurde im Juni 2022 eingereicht und zeigt das Design der Box. Demnach hätte die Streaming-Box quadratisch sein sollen, mit einem Kreis an der Oberseite.

© US Patent

Auf der Unterseite befinden sich einige Lüftungslöcher sowie eine runde, hervorstehende Platte mit der Aufschrift "Hello from Seattle", auf der die Box stehen hätte sollen. Damit sieht die Streaming-Box einem auf dem Kopf stehenden Plattenspieler sehr ähnlich.

Auf der Vorderseite der Box finden sich ein Ein-/Ausschaltknopf sowie ein USB-A-Anschluss . Auf der Rückseite befinden sich 3 Anschlüsse: ein HDMI-Port, eine Buchse für das Ethernetkabel und der Stromanschluss. Rechts an der Box ist eine Taste zu sehen, vermutlich um Xbox-Controller zu koppeln .

© US Patent

Keine Infos zu Hardware und Software

Was sich im Inneren der Streaming-Box hätte befinden sollen, ist unklar - sowohl was die Hardware, als auch was die Software betrifft. Möglich wäre etwa gewesen, dass darin ein vollwertiges Xbox-Betriebssystem zum Einsatz kommen hätte sollen, bei dem die Unterstützung für lokale Spiele entfernt wurde. Eine andere Option wäre ein einfacheres Betriebssystem, das lediglich mit einer "Xbox Game Pass"-App ausgestattet hätte werden können.