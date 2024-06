Microsoft stellt 3 neue Varianten der Xbox Series vor

Microsoft hat 3 neue Varianten seiner Spielkonsole Xbox vorgestellt. Alle sollen rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2024 in den Handel kommen.

Die bemerkenswerteste Neuheit ist die Xbox Series X in der Farbe "Robot White", die "All-Digital" ist. D.h. es ist kein Laufwerk für optische Datenträger in Scheibenform mehr eingebaut.

Spiele dafür können nur noch per Internet-Verbindung bezogen werden. Das Produkt mit 1 Terabyte SSD-Speicher soll 499,99 Euro kosten. Wie The Verge berichtet, sind die internen Komponenten die gleichen wie bei der Xbox Series X in Schwarz, die die futurezone bereits vor knapp 4 Jahren getestet hat - es gibt also kein Upgrade, das die Leistung verbessert.

➤ Mehr lesen: Xbox Series X im Test: Die Ninja-Konsole