Super-Bowl-Werbung nimmt Teslas Autopilot ins Visier

Dan O'Dowd, Gründer von "The Dawn Project", baut mit seiner Softwarefirma selbst an automatisierten Fahrassistenzsystemen. Bereits in der Vergangenheit fiel Unternehmer immer wieder mit seiner Kritik an Tesla auf. So schaltete er im vergangenen Jahr etwa eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, in der er behauptet, Teslas FSD habe "alle 8 Minuten eine Fehlfunktion".

Verbot gefordert

Laut O'Dowd soll die Politik durch solche Aktionen auf die Gefahren solcher Fahrassistenten aufmerksam gemacht werden. Er selbst ließ sich im November für die Wahl in den US-Senat aufstellen, konnte aber keinen Platz in der Kammer ergattern.

Im Sommer veröffentlichte die Organisation einen selbst durchgeführten Test, bei dem der Tesla-Autopilot Kinderpuppen auf einem Schutzweg nicht erkannte und überfuhr. Laut O'Dowd solle FSD daher verboten werden, "bis Elon Musk beweist, dass es keine Kinder niedermäht".