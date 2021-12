5 Gadgets, die 2021 für Aufmerksamkeit gesorgt haben

Wer die Switch OLED jedoch in den Händen hält, merkt schnell, dass sie zu unrecht abgelehnt wird. Warum, erfahrt ihr in unserem futurezone-Test. Online erhältlich ist das Modell ab 427,89 Euro etwa über Shöpping.at .

Trotz der Pandemie hat sich auf dem Tech-Markt in diesem Jahr viel getan. Diese Gadgets haben unser Interesse geweckt:

2. Apple AirTags

Die AirTags von Apple haben schon bald nach ihrem Launch für Aufsehen gesorgt. Eigentlich sollten sie eine einfache Möglichkeit bieten, die eigenen Gegenstände im Blick zu behalten und verlorene Schlüssel, Geldbörsen oder gar Haustiere schnell und einfach wiederzufinden.

Bald häuften sich aber Fälle, in denen die Geräte für Stalking-Zwecke missbraucht, also zum Verfolgen von Personen genutzt wurden. Nachdem das iPhone bereits kurz nach Veröffentlichung der AirTags Anti-Stalking-Funktionen aufwies, wurde vor kurzem auch die Android-App Tracker Detect veröffentlicht. Sie sucht nach Gegenstands-Trackern wie den AirTags, die von ihren Besitzer*innen getrennt sind. Konkret können so Menschen, die Angst haben, mithilfe von AirTags ausspioniert zu werden, diese Devices ausfindig machen.

AirTags ist unter anderem auf Amazon um 31,26 Euro pro Stück erhältlich.