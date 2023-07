Sinnlose Software im Auto nervt Fahrer immer mehr

Die Zufriedenheit von Autofahrer*innen mit ihren Fahrzeugen sinkt, ermittelte das US-Unternehmen JD Power mit einer Umfrage. Der größte Teil der Unzufriedenheit sei dabei auf das Infotainment-System im Fahrzeug gerichtet, wie The Verge berichtet.

Laut der Studie liegt die Gesamtzufriedenheit der Autobesitzer*innen bei 845 Punkten (von 1.000). Das sind 2 Punkte weniger als im Vorjahr und 3 Punkte weniger als 2021. Die Studie wird bereits seit 28 Jahren durchgeführt - dass die Zufriedenheit allerdings 2 Jahre hintereinander sinkt, passiert zum ersten Mal.

Technik nicht ausgereift

Als Hauptgrund für die Unzufriedenheit wird das Infotainment angegeben. Immer mehr Menschen geben an, solche Systeme in ihren Fahrzeugen nicht nutzen zu wollen. Nur 56 Prozent der Autobesitzer*innen würden etwa die eingebauten Systeme zur Audiowiedergabe gegenüber externen Geräten bevorzugen, 2020 waren es noch 70 Prozent. Weniger als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie die eingebauten Systeme für Navigation, Spracherkennung oder Telefonie gerne verwenden.

Die meisten Menschen ziehen es vor, im Auto ihr Smartphone via Apple CarPlay oder Android Auto zu spiegeln und dieses quasi als Infotainment-System verwenden. Fahrzeuge, die Googles Autosoftware von Haus aus verwenden, werden ebenso höher eingestuft als Autos, die eine hauseigene Software nutzen. Das gilt aber nur, wenn auch die "Google Automotive Services" verwendet werden. Eigene Softwarekreationen werden nicht gern gesehen, auch wenn sie streng genommen auf Android basieren.

Kritik am Aussehen

Doch nicht nur am Infotainment-System der Autos gibt es Kritik, auch das Äußere der Fahrzeuge wurde heuer schlechter bewertet als im Vorjahr. Hier gab es sogar den größten Rückgang: Statt 894 erreichte man nur mehr 888 Punkte. Was den Antrieb betrifft, schließen Elektrofahrzeuge zu den Verbrennern auf.