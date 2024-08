Telegram-Downloads explodieren nach Festnahme von Gründer

Am Samstag wurde Pawel Durow, der Chef von Telegram am Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, nicht genug dagegen getan zu haben, dass Telegram für kriminelle Zwecke verwendet wird – darunter Betrug, die Verbreitung von Kinderpornografie, Drogenhandel, Online-Mobbing, Organisierte Kriminalität und Terrorismus-Förderung.

Trotz der negativen Schlagzeilen schießt derzeit die Zahl der Telegram-Downloads nach oben. In den USA ist die App mittlerweile auf den 2. Platz der am häufigsten heruntergeladenen Sozialen Netzwerken gerückt. Ähnliches spielt sich auch in den europäischen App-Stores ab. In Apples App Store liegt die App auf dem 2. Platz, auf Google Play belegt sie Platz 3 bei den Messengern.

Besonders beliebt in Frankreich

Insgesamt seien die iOS-Downloads mittlerweile seit Sonntag täglich um 4 Prozent gestiegen, berichtet TechCrunch. In Frankreich, wo der Telegram-Chef verhaftet wurde, ist Telegram im App Store sogar aktuell die Nummer 1. In den USA kletterte die App um ganze 10 Plätze nach oben, von Platz 18 auf den 8. Platz.

Der Anstieg der Downloads sei allerdings nicht unmittelbar nach der Verhaftung von Durow am Samstag verzeichnet worden, sondern erst am Montag. TechCrunch nennt als mögliche Gründe für die Verzögerung, dass viele Leute die News über die Verhaftung erst später erfahren haben oder die Ranking-Daten aus den App-Stores verspätet eintrafen. Es ist durchaus denkbar, dass viele Leute durch die Berichterstattung neugierig auf die App mit dem angeknacksten Image geworden sind und sie diese deshalb heruntergeladen haben.