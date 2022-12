Teslas 1-TB-SSD kostet dreimal so viel wie normale SSD

Tesla bietet eine eigene Speichererweiterung für seine Elektroautos an. Dabei handelt es sich um eine externe SSD.

Wenn man sich auf Geizhals oder Amazon umsieht, wird schnell klar, dass das ziemlich viel Geld für eine externe SSD mit USB-C-Anschluss ist. So findet man bei Amazon etwa eine 1TB SSD von Sandisk mit robuster Hülle um 90 Euro oder eine schnellere Samsung 1TB-SSD mit stabilem Gehäuse um 110 Euro .

Da Computerspiele viel Speicherplatz brauchen, bietet Tesla eine eigene Erweiterung an. Auf der US-Website ist eine 1 TB SSD zu finden, die ab Februar 2023 verkauft wird. Der Preis: 350 US-Dollar.

Kürzlich hat Tesla sein Holiday-Update vorgestellt. Damit kann man etwa in den Elektroautos Computerspiele spielen, die auf der Plattform Steam erhältlich sind.

Tesla gibt auf seiner Website keine technischen Daten für die SSD, außer der Speicherkapazität. Es ist nur zu lesen, dass es eine „automotive-grade external SSD“ ist, die extremen Temperaturen und Fahrzeug-Erschütterungen standhalten soll. Allerdings ist jede SSD zu einem gewissen Grad stoßfest, da es, im Gegensatz zur Festplatte, keine beweglichen Teile gibt.

Automotive-SSDs müssen üblicherweise Temperaturen von -40 Grad Celsius bis 105 Grad Celsius aushalten. Die meisten Hersteller von gewöhnlichen SSDs empfehlen einen Temperaturbereich von 0 bis 70 Grad Celsius, um Beschädigungen zu vermeiden. Das gilt allerdings für den Betrieb. Werden sie nur gelagert, sollten sie auch mehr Kälte und mehr Hitze überstehen.

Wer in einem Tesla Computerspiele spielt, sitzt entweder auf den Rücksitzen während der Fahrt, oder vorne während einer Rast. In beiden Fällen wird wohl die Klimaanlage laufen, damit es weder unter 0 Grad nach über 70 Grad Celsius im Auto hat. Damit sollte auch der Betrieb einer nicht-Tesla gebrandeten SSD problemlos möglich sein. Alternativ könnte man auch einen Card-Reader mit einer MicroSD-Karte an dem USB-Anschluss des Tesla Model S oder X anschließen.