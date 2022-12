Zocken im Tesla: Update bringt Steam-Integration

Das Update wird auf Model-S- sowie X-Fahrzeugen verfügbar sein, die in den vergangenen 2 Jahren gefertigt wurden. Denn die neueren Modelle sind mit einem leistungsfähigeren Bordcomputer ausgestattet. Sie weisen bis zu 10 Teraflops Rechenleistung auf und können damit auf einem ähnlichen Niveau agieren wie aktuelle Spielkonsolen, etwa die Sony PlayStation 5 .

Das dürfte sich mit dem kürzlich angekündigten "Holiday Update" nun ändern. Tesla bringt die Online-Gaming-Plattform Steam in seine Autos. Bislang verfügten Kund*innen nur über eine Handvoll Videospiele, darunter etwa Stardew Valley oder Cuphead . Mit Steam haben sie jetzt Zugang zu tausenden weiteren Games.

Tesla setzt seinen Plan endlich in die Tat um. Schon im Sommer hatte der E-Autohersteller angekündigt , seine Fahrzeuge mit mehreren Videospielen aufwerten zu wollen. Die versprochenen Neuerungen blieben allerdings aus.

Apple Music kommt mit Update

Auch Tesla-Besitzer*innen mit einem Apple-Music-Abonnement können sich freuen. Der Musikdienst wird mit dem Holiday Update ebenfalls in das Multimediasystem der entsprechenden Autos integriert. Außerdem können künftig Zoom-Anrufe mit der Innenraumkamera entgegengenommen oder der Innenraum der Fahrzeuge in der Sentry Mode per Kamera überwacht werden.