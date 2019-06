Tesla veröffentlicht „Arcade“-App mit Mario-Kart-Klon

Tesla hat am Dienstag seine „Arcade“-App per Update ausgeliefert. Die App, über die künftig Videospiele auf dem Tesla-Computer ausgeführt werden können, wurde bereits vergangene Woche auf der E3 in Los Angeles angekündigt. Als ersten Titel liefert man das Rennspiel „Beach Buggy Racing 2“ aus, das bereits im Vorjahr für PlayStation 4, Android und iOS veröffentlicht wurde. Im Rahmen der E3-Präsentation demonstrierte man auch das Jump’n’Run „Cuphead“, das aber vorerst nicht verfügbar ist.