Tesla-Käufer haben nicht mehr lebenslange gratis Navi-Funktion

Wer einen Tesla kauft, hat beim Connectivity-Paket die Wahl zwischen “Standard” und “Premium”. Während letzteres um 10 Euro im Monat Features wie den Wächter-Modus, Live-Verkehrsvisualisierung und Karaoke enthält, ist das Standard-Paket gratis. Dafür gibt es lediglich Navigation.

Bislang war es so, dass Tesla-Käufer*innen unbegrenzt Zugang zum Standard-Paket hatten. Nun ändert sich das für alle, die ihr Fahrzeug am oder nach dem 21. Juli 2022 gekauft haben. Entdeckt hat den entsprechenden Passus auf der Webseite Teslarati. So heißt es dort nun: “Die Standard-Konnektivität ist in Ihrem Fahrzeug für acht Jahre ohne zusätzliche Kosten inbegriffen.”

Gebrauchtfahrzeuge

Tesla schreibt weiter: “Die Laufzeit beginnt mit dem ersten Tag, an dem Ihr Fahrzeug von Tesla neu geliefert wurde oder dem Tag der Erstinbetriebnahme (z. B. als Vorführ- oder Servicefahrzeug), je nachdem, was zuerst eintritt.” Kauft man ein Gebrauchtfahrzeug, wird man darüber informiert, wie lange man noch Zugriff auf die Standard-Konnektivität hat, heißt es.

Offen bleibt die Frage, was nach den 8 Jahren passiert. Cnet vermutet, dass das Standard-Paket gar nicht separat angeboten werden könnte und Tesla stattdessen versucht, das Premium-Paket an den*die Käufer*in zu bringen. Das würde aber auch bedeuten, dass man ohne eine monatliche Gebühr von 10 Euro nach 8 Jahren nicht einmal mal mehr Zugriff auf die Navigation hätte.