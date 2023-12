Das Produkt mit dem Namen OMFG erinnert an einen besonders peinlichen Moment by der Präsentation des Cybertrucks.

Chefdesigner Franz von Holzhausen wollte 2019 demonstrieren, dass die Scheiben des Elektro-Trucks aus bruchsicherem Panzerglas sind. Er warf je eine Metallkugel gegen 2 der Scheiben - und beide sprangen. Tesla-Chef Elon Musk nahm das zumindest auf der Bühne mit Humor und kommentierte es mit dem Ausruf "Oh my fucking God".

Dieser Moment wurde jetzt in einem "OMFG Decal" (kurz für "Oh my fucking God") festgehalten. Der Sticker für die Scheibe ist dem gebrochenen Glas nachempfunden und kostet im Shop 55 Dollar. Der Witz scheint gut anzukommen, denn der Aufkleber ist bereits vergriffen.

Zubehör für den Cybertruck

Der selbstironische Aufkleber ist dabei nicht das einzige Zubehör, dass man für seinen E-Pick-up im Tesla Store kaufen kann. Gefällt das silberne Design nicht, kann man etwa verschiedene Folien auswählen. Zur Verfügung stehen: Schwarz, Weiß, Roségold, Grau, Blau, Grün und Rot. Die Kosten dafür belaufen sich auf 6.500 Dollar, inklusive Anbringung.