Tesla-Fahrer wegen vereister Tür ausgesperrt: Tweet geht viral

Nun sorgt ein Tweet im Netz für Erheiterung, in dem ein Tesla-Fahrer daran scheitert, in sein Auto zu gelangen.

Körpereinsatz hilft

„@ Elon Musk, können wir eine Option hinzufügen, um die Tür mittels App zu öffnen“, tweetet Tesla-Fahrer Matt Smith. Darunter postet er ein Video, in dem er vergebens versucht, den Türgriff seines Fahrzeugs zu bedienen.

Letztlich sei er durch die Beifahrertür in sein Auto gelangt und habe die Fahrertüre von innen geöffnet. In einem weiteren Tweet sinniert er über andere Taktiken, wie das Problem behoben werde könnte. „Einfacher wäre es wohl gewesen, mit der Faust auf den Türgriff zu schlagen“, so Smith.