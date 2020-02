Tesla-Hacker findet kleine Überraschung in der Auto-Software

Mehr Kapazität, höhere Reichweite

Auf Twitter schreibt Hughes, dass er in der Firmware Hinweise gefunden hat, wonach Tesla künftig einen 450-Volt-Akku mit einer Kapazität von ungefähr 109 kW/h verbauen will. Eine Batterie dieser Größe würde dem Model S eine Reichweite jenseits der 400 Meilen oder 644 Kilometer verleihen.

An anderen Stellen in der Software hat der Techniker weitere Hinweise gefunden, wonach ein möglicher 110-kW/h-Akku auch in anderen Tesla-Modellen zum Einsatz kommen wird. Laut Hughes könnten also auch die Reichweite des Model X und des Model 3 von einem größeren Akku profitieren.

Neuer Antriebsstrang noch in diesem Jahr

Noch dieses Jahr soll ein neuer Antriebsstrang im Model S und Model X verbaut werden. Dieser soll ebenso die Effizienz der Fahrzeuge erhöhen und dadurch für eine höhere Reichweite ermöglichen. Gepaart mit einer Erhöhung der Batteriekapazität könnte sich dadurch sogar eine deutliche Reichweitensteigerung ergeben.