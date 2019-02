Tesla Model 3: Auslieferung in Europa gestartet, Hundemodus kommt

Tesla hat offiziell mit der Auslieferung des Model 3 begonnen. Das gab Tesla-CEO Elon Musk auf Twitter bekannt. Musk entschuldigte sich auch bei Kunden, die mit Verzögerungen zu kämpfen hatten. Offenbar hatten viele Model-3-Vorbesteller bereits Benachrichtigungen erhalten, wonach sie ihr Fahrzeug abholen konnten. Am vereinbarten Abholort in Belgien und den Niederlanden wurden sie aber nur wieder vertröstet. Laut Electrek hätte man einige dieser Vorbesteller zum Abendessen eingeladen, um diese für die zusätzliche Wartezeit zu entschädigen.

Offiziell hat Tesla bereits im Jänner die Zulassung für europäische Straßen erhalten, eine erste Lieferung an Fahrzeugen ist am 2. Februar im belgischen Zeebrugge eingetroffen. Die nächste Lieferung wird in den kommenden Tagen erwartet, pro Woche sollen 3000 Fahrzeuge in Belgien eintreffen. Tesla hat allein im Vormonat knapp 14.000 Vorbestellungen für das Model 3 erhalten.