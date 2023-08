Teslas neuestes Produkt ist ein Katzenbett aus Karton

Der US-amerikanische Autobauer Tesla hat in China ein "multifunktionales Cybertruck-Katzenbett“ auf den Markt gebracht. Dieses besteht zur Gänze aus Karton und kostet umgerechnet etwa 12 Euro. Das halboffene Katzennest sein in verdicktem Wellpapier eingebettet, "um der Natur und den täglichen Bedürfnissen von Katzen gerecht zu werden“, so die Produktbeschreibung.

Was sich im ersten Moment nach einem Scherz anhört, ist im Online-Shop der offiziellen Tesla-Website in China tatsächlich verfügbar. Die Kartonbox misst 56 x 41 x 25 Zentimeter und hat eigentlich nichts Futuristisches an sich. Sie verfügt lediglich über eine rechteckige Form, die an den Cybertruck angelehnt ist.

