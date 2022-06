Teslas lassen sich einfach per selbstgemachter App stehlen

Der österreichische Sicherheitsforscher Martin Herfurt hat eine Sicherheitslücke bei Teslas entdeckt. Damit lässt ein digitaler Nachschlüssel im Elektroauto einspeichern, um später den Wagen zu entsperren und damit wegzufahren.

Smartphone als Schlüssel, FOB und NFC-Karte

Es gibt 3 Arten, um Tesla-Elektroautos zu entsperren. Am bequemsten ist das per Smartphone. Das Auto erkennt per Bluetooth das Smartphone in der Nähe und sperrt die Türen auf. Tesla verkauft zudem einen optionalen FOB, der wie ein Funkschlüssel verwendet wird. Methode Nummer 3 ist eine NFC-Karte. Kauft man einen Tesla, bekommt man 2 Stück davon. Diese benötigt man auch, um per Tesla-App das Smartphone erstmals als Schlüssel zu aktivieren.

Und hier setzt Herfurt an. In einem Video zeigt er, dass eine selbstprogrammierte App reicht, um einem Tesla Model 3 einen eigenen Schlüssel unterzujubeln.