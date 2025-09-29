Vorsicht bei Amazon-Angebot: TP-Link WLAN-Steckdose um nur 9 Euro

Die smarte Steckdose mit Strommessfunktion gibt es derzeit günstiger. Vor dem Kauf sollte man aber etwas beachten.

Vernetzte Steckdosen sind eine praktische Sache. Denn mit ihnen kann man nicht nur Geräte per Smartphone ein- und ausschalten, sondern oft auch den Stromverbrauch messen. Genau das bietet auch dieses Gerät aus TP-Links Tapo-Serie, das derzeit bei Amazon besonders günstig verkauft wird.

Nur knapp 9 Euro werden derzeit für die Steckdose P 110 fällig. Zugegeben, es ist jetzt nicht viel teurer als in den letzten Monaten. Denn die UVP von gut 20 Euro ist schon lange Geschichte, die Steckdose ist bereits seit längerem um die 10 Euro zu haben.

➤ Mehr lesen: Stromverbrauch selbst messen: So kann man Stromfresser entlarven

Beim Kauf heißt es zudem aufpassen. Denn die günstige Version ist nur WLAN-fähig. Der Smart-Home-Standard Matter wird von ihr nicht unterstützt. Möchte man die Steckdose via Matter betreiben, muss man zur P 110M greifen. Diese ist derzeit allerdings nicht im Sortiment bei Amazon und nur via Marketplace von Dritthändlern verfügbar.

Günstiger ohne Energieüberwachung

Wer die Steckdose nur per App steuern möchte und auf das Strommess-Feature verzichten kann, kommt im Multipack noch günstiger. 29,15 Euro werden für ein 4er-Pack fällig, damit kommt man auf 7,30 pro Stück.