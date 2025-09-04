Marswalker: Eufy zeigt Saugroboter, der Treppen steigt

Der stufensteigende Zusatz soll mit anderen Eufy-Saugrobotern kompatibel sein und ein Putzen auf mehreren Etagen ermöglichen.

Beim Marswalker handelt es sich um eine Art fahrendes Gehäuse für bestehende Eufy-Staubsaugroboter. Über eine Luke am hinteren Ende fährt der Sauger in den Marswalker hinein, die Luke schließt sich und der Staubsaugroboter ist so während der Fahrt gesichert. Oben angekommen, entlässt der Marswalker seine Fracht wieder und der Saugroboter kann im anderen Stockwerk seine Arbeit verrichten.

Moderne Saugroboter können bereits einzelne, niedrige Schwellen überwinden. Ganze Treppen stellen aber weiterhin ein unüberwindbares Hindernis dar. Der Marswalker von der chinesischen Anker-Tochter Eufy soll Abhilfe schaffen.

Das Klettersystem besteht aus einem Kettenantrieb, der auf den Stufen Halt findet, sowie 4 ausfahrbaren Erweiterungen, die ein Abrutschen verhindern sollen. Damit soll das Gefährt die Stiegen sowohl rauf-, als auch runterfahren können.

Details noch unklar

Über Sensoren soll der Marswalker automatisch Form und Beschaffenheit verschiedener Treppen erkennen. Gerade Treppen sowie L- und U-förmige Treppen sind für den Marswalker kein Problem, für Wendeltreppen oder Treppen, die um eine Kurve gehen, ist das Gerät allerdings nicht ausgelegt. Außerdem werden die Stufen selbst durch den Zusatz nicht gereinigt.

Der Marswalker wird dieser Tage bei der Elektronik- und Haushaltsgerätemesse IFA in Berlin vorgestellt und soll 2026 auf den Markt kommen. Der Preis ist noch nicht bekannt. Es könnte allerdings durchaus sein, dass es günstiger ist, sich bei einem zweistöckigen Haus 2 Saugroboter zuzulegen, anstelle der Kletterhilfe.

Nicht der erste Versuch

Es ist nicht das erste Mal, dass versucht wird, einen stufensteigenden Saugroboter zu entwickeln. Das Start-up hinter dem Roboter Migo Ascender konnte sich knapp 2,4 Millionen Dollar an Investitionen von potenziellen Kunden sichern, bevor das Projekt Mitte 2024 wegen nicht näher ausgeführter Gründe gestoppt wurde. Die Unterstützer erhielten daraufhin ihr Geld zurück.

Das Münchner Start-up Stair Robotics arbeitet an einer Saugerplattform, die Stufen nicht nur erklimmen kann, sondern sie dabei auch gleichzeitig reinigt.