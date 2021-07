Twitter stoppt sich selbst löschende Fleets nach nur 8 Monaten

Twitter kündigte sie erst im November 2020 an: "Fleets". Das sind von alleine verschwindende Tweets, die sich automatisch nach 24 Stunden löschen. Sie können nicht retweetet oder mit Likes versehen werden. Doch dieses Feature soll nun nach wenigen Monaten bereits wieder fix eingestellt werden und zwar am 3. August, wie Twitter selbst via Tweet bekannt gibt. "Man arbeite an etwas Neuem", heißt es zudem.