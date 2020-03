Überwachungskameras sollen Corona-Erkrankte automatisch erkennen

Bedrohung frühzeitig erkennen

Laut dem Unternehmen könnte das System unter anderem in Schulen, Lebensmittelgeschäften, Krankenhäusern oder Wahlkabinen eingesetzt werden. Das Produkt soll in den kommenden Wochen zudem Regierungsbehörden, Flughäfen und Fortune 500-Firmen bereitgestellt werden.

„Unser Fiebererkennungs-Covid19-Screening-System ist neben unserem Waffenerkennungs-System nun Teil unserer Plattform und wird direkt mit Ihrem aktuellen Sicherheits-Kamerasystem verbunden, um eine schnelle, akkurate Bedrohungserkennung zu liefern“, heißt es auf der Athena-Website.

Mit dem Waffenerkennungs-System meint das Unternehmen eine hauseigene Software, die angeblich Waffen und Messer in Videofeeds erkennen soll und Warnungen über eine App oder dem jeweiligen Sicherheitssystem ausschicken kann.

Messung in Augen

Nachdem die KI eine Person analysiert hat, wird die Temperatur der Augen gemessen, denn so lassen sich laut Unternehmen akkuratere Messungen erzielen, wie Athena Security gegenüber Vice verkündet hat. Die jeweilige Person kann bei Verdacht in Folge schon früh dazu aufgerufen werden, sich in Selbstisolation zu begeben.

Das Unternehmen versichert, dass es sich bei dem System nicht um eine Gesichtserkennungs-Software handelt. Die Ergebnisse können über eine App oder den Webbrowser verschickt werden. Laut Athena Security soll das System eine Genauigkeit innerhalb eines halben Grads aufweisen.