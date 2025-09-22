Dieses Küchenmesser schneidet dank Ultraschall angeblich besonders gut

Das US-Startup Seattle Ultrasonic hat kürzlich das C-200 vorgestellt: Ein Ultraschall-Küchenmesser für den Haushalt. Die Klinge vibriert über 40.000 Mal in der Sekunde, wodurch es schärfer wirkt, als es tatsächlich ist. Dadurch braucht man weniger Kraft zum Schneiden.

Gründer Scott Heimendinger hat bereits Erfahrung mit der Entwicklung von Tech-Gadgets für die Küche. Zuvor hatte er u.a. für einen Sous-Vide-Geräte-Hersteller gearbeitet. Seine neueste Erfindung, das C-200, kann man nun für 329 Euro vorbestellen. Auslieferungstermin ist im Jänner 2026.

Piezoelektrische Keramikkristalle

Die Klinge des C-200 ist 20 Zentimeter lang und besteht aus 3-lagigem japanischen Edelstahl. Nicht Motoren oder Magneten erzeugen die Vibration, sondern piezoelektrische Keramikkristalle. Wenn man daran elektrische Spannung anlegt, dehnen diese sich geringfügig in eine Richtung aus, sodass Schwingung entsteht.

Die Funktion lässt sich mittels eines orangen Knopfes an der Unterseite des Messergriffs aktivieren. Die Vibration ist nicht sichtbar, hörbar oder spürbar.

Magnetische Mahagoni-Ladestation

Der im Griff verbaute Lithium-Ionen-Akku hat 1100 mAh und wird über eine magnetische Ladestation mit Mahagoniverkleidung aufgeladen. Darin ist wiederum ein 10.000 mAh-Akku verbaut, der laut Herstellerangaben alle paar Wochen per USB-C geladen werden muss. Im Bundle kosten Messer und Ladestation 399 Euro.

Nicht gefährlicher als andere Messer

Das Messer ist wasserdicht und kann wie jedes andere auch mit der Hand abgewaschen werden, geschirrspülgeeignet ist es nicht. Laut Hersteller ist es durch die Ultraschall-Funktion nicht gefährlicher als vergleichbare Messer.

Doch auch wenn es so vermarktet wird: Das Gerät von Seattle Ultrasonic ist nicht das erste seiner Art. 2023 startete der tschechische Hersteller 369Sonic eine Kickstarter-Kampagne für sein Ultraschallmesser. Mittlerweile ist es auch in einer Kuchen- und einer Brot-Variante erhältlich.