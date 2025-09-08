Dieser ungeschickte Roboter soll in Zukunft in der Küche arbeiten

Der humanoide Roboter aus China wurde darauf trainiert, in Großküchen einfache Tätigkeiten zu übernehmen.

Rollende Roboter, die den Rasen mähen und welche, die den Boden saugen, gehören mittlerweile zum Alltag. Künftig sollen humanoide Roboter den Kochlöffel schwingen und in der Küche arbeiten. Das wollen uns zumindest die Hersteller auf IFA 2025 in Berlin weismachen. Die chinesische Ant Group hat beispielsweise den R1-Roboter mit einem KI-Modell ausgestattet und ihm das Hantieren in der Küche beigebracht. Der menschenähnliche Roboter soll laut dem Unternehmen "in Großküchen und Cateringbetrieben komplexe, mehrstufige Kochprozesse übernehmen, die normalerweise viele mühsame und monotone Handgriffe erfordern." ➤ Mehr lesen: Gruseliger humanoider Roboter hat künstliche “Muskeln”

Ziemlich behäbig unterwegs Er sei schnell, zuverlässig und beherrsche eine große Vielfalt an Kochstilen, schreibt die Ant Group in einer Aussendung. Schaut man R1, den Ant Group Robbyant nennt, bei seinen Tätigkeiten zu, wird aber schnell deutlich, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis er uns bekochen wird. Er wirkt ein bisschen behäbig, ungeschickt und nicht gerade schnell. Der Roboter scheint aber gut darin zu sein, Küchenutensilien und Kochgeschirr zu erkennen. Außerdem kann er komplexe Handgriffe ausführen und hat offenbar ein gutes räumliches Verständnis. ➤ Mehr lesen: Kuriose Messe in China zeigt hunderte neue Roboter

4 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Küchenroboter Robbyant © Bild: Florian Christof Küchenroboter Robbyant © Bild: Florian Christof Küchenroboter Robbyant © Bild: Florian Christof Küchenroboter Robbyant