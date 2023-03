Die neue unsichtbare Selfie-Kamera im Kurztest

Damals war die Bildqualität bei Selbstporträts ziemlich enttäuschend . Die Selfies sahen ungefähr so aus, als würde man durch ein milchiges Glas hindurchfotografieren . Kein Wunder also, dass sich diese Technologie bisweilen nicht durchsetzen konnte.

ZTE war der erste Hersteller, der bei seinen Smartphones eine Kamera verbaut hat, die sich unterhalb des Display-Panels befindet. Von User*innen ist sie nicht zu sehen, weshalb sie auch gerne als "unsichtbare" Selfie-Kamera bezeichnet wird. 2021 habe ich die erste Generation der so genannten Under-Display-Camera angesehen.

Von der Selfie-Kamera ist nichts zu erkennen

ZTE ist der Under-Display-Camera trotzdem treu geblieben und hat sie stets weiterentwicklt. Am Mobile World Congress in Barcelona hat der chinesische Hersteller nun die 3. Generation seiner unsichtbaren Frontkamera gezeigt. Und zwar im ZTE Axon 40 Ultra (Limited Edition) - einem Smartphone, das es in der Art nicht zu kaufen gibt.

Das 6,8 Zoll große so genannte Full-Screen-OLED-Display - ohne Einkerbung, Aussparung oder Kameraloch - sieht beeindruckend aus. An jener Stelle, wo sich die Frontkamera befindet, ist absolut nichts von einer Under-Display-Kamera zu erkennen. Zumindest nicht bei der Beleuchtung am ZTE-Messestand.