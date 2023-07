Mit diesem E-Bike kann man sich dank ChatGPT unterhalten

Wie das funktionieren kann, zeigt ein Demo-Video des Herstellers. Darin wird das Fahrrad gefragt, was der Vorteil sei , ein E-Bike zu fahren. Daraufhin liest einem die Roboterstimme (elendig lang) vor, warum es gut ist, Rad zu fahren.

Wenn man einen Platten hat, kann man das Fahrrad auch fragen, wie man einen Reifen wechselt. Auch könnte man etwa nach einem Workout-Plan fragen, um fitter zu werden. Das Fahrrad verfügt darüber hinaus über ein Display, auf dem Informationen wie Akkustand, Geschwindigkeit und vieles mehr angezeigt werden können.

Weitere Details zu dem Rad gibt es bislang allerdings noch nicht. So wurde kein Bild veröffentlicht, das das gesamte Rad zeigt. Auch sind weitere technische Daten sowie der Preis unbekannt. Damit die ChatGPT-Integration funktioniert, muss das Rad außerdem online gehen, mutmaßlich mit einer integrierten SIM-Karte.

Es bleibt aber abzuwarten, ob es sich bei der Präsentation lediglich um einen Marketing-Gag handelt, oder um ein Produkt, das man tatsächlich kaufen wird können.

Kooperation mit Apple-Designer

Ebenfalls vorgestellt hat das Unternehmen sein neues Carbon-E-Bike Urtopia One, das in Kooperation mit Hartmut Esslinger entworfen wurde. Der Produktdesigner hat in der Vergangenheit unter anderem für Apple gearbeitet.