US-Brauerei präsentiert Bier, das Super-8-Filme entwickeln kann

Zustandegekommen ist die Idee für das Bier im Rahmen einer Image-Kampagne für Kodak. Der Dogfish-Chef hat im Kodak-Podcast "the Kodakery" gehört, dass einige Biere mit erhöhtem Säuregehalt sich zur Entwicklung von Film eignen. Da seine Brauerei ohnehin an einem Vitamin-C-Bier arbeitete, konnte die Idee schnell umgesetzt werden. Die ersten gebrauten Super-Eight-Biere wurden an Kodak geschickt, um den Beweis für die Entwicklungsfähigkeit anzutreten.