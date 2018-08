USB-Kabel können Computer mit Trojanern infizieren

USBHarpoon

Die Forscher haben ein entsprechendes Kabel mit dem Namen „USBHarpoon“ vorgestellt, das in einer Variante mit Micro-USB-Stecker und in einer mit Lightning-Stecker gezeigt wurde. Die geläufigste Form des Angriffs funktioniert so, dass der Nutzer das modifizierte USB-Gerät in seinen Computer einsteckt und es sich als Eingabeinterface (HID) anmeldet, so wie etwa eine gewöhnliche USB-Tastatur.

Anschließend wird dem Computer eine Tastenkombination mitgeteilt, um die Malware zu implementieren. Unter Windows wäre das etwa Windows-Taste und „R“, wodurch der „Ausführen“-Dialog geöffnet wird, wie Yu schreibt. Auf Macs könnte etwa das Terminal ausgeführt werden.