Samsung heuert Vanilla Ice für bizarre Werbung an

Habt ihr euch gefragt, was eigentlich Vanilla Ice seit „Ice Ice Baby“, das in den 1990er-Jahren erschienen ist, so macht?

Die Antwort: Er rappt mit Samsung-Kühlschränken. Der südkoreanische Elektronikkonzern hat den Rapper für einen eher bizarren Werbespot engagiert. Beworben wird dabei die neue Kühlschrank-Reihe Bespoke.

Außerdem will Vanilla Ice darauf aufmerksam machen, dass man den Energieverbrauch senken und somit das Klima schonen kann, wenn man die Temperatur im Kühlschrank nach oben reguliert.