E-Bike im Vintage-Look von Harley-Davidson kommt noch dieses Jahr

Harley Davidson hat angekündigt, sein Vintage-E-Bike S1 Mosh/Tribute noch in diesem Jahr in Europa zu verkaufen. Vertrieben wird das E-Bike von der Tochterfirma Serial 1. Das Retro-Modell soll in limitierter Stückzahl verkauft werden und ist eine Hommage an das älteste Harley-Davidson-Motorrad von 1903.

Das spiegelt sich vor allem im Design des S1 Mosh/Tribute wider. Mit seinem schwarzen Aluminiumrahmen, weißen Schwalbe-Reifen und einem braunen Ledersattel wurde es dem Motorrad nachempfunden.