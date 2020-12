VW stellt Produktion des e-Golf ein

In der "gläsernen Manufaktur" von Volkswagen in Dresden ist heute der letzte e-Golf fertiggestellt worden. Die elektrische Variante des VW-Bestsellers wurde seit 2013 produziert, zunächst nur in Wolfsburg, seit 2017 auch in Dresden. Die futurezone hat den e-Golf 2015 und 3 Jahre später, 2018, getestet.

Beliebt in Norwegen und Deutschland

"Gemessen an den Absatzzahlen ist der e-Golf eines der beliebtesten E-Autos in Europa", schreibt VW in einer Presseaussendung. "Vor allem bei Kunden in Norwegen und im deutschen Heimatmarkt."