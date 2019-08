Warum das Laden der Airpods mit Apple-Watch-Kabel Blödsinn ist

In der Theorie klingt alles logisch und sollte auch funktionieren: Man nehme das Apple-Watch-Kabel, welches normalerweise die Uhr drahtlos auflädt, und verwende dieses, um die Airpods-Hülle der neuesten Generation aufzuladen. So suggeriert es auch ein Foto, das von dem Technologie-Blogger Guilherme Rambo vor mittlerweile fast einer Woche gepostet wurde und nun in sozialen Medien und Apple-Communities herumgereicht wird.