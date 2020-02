Was die rätselhafte Samsung-Benachrichtigung bedeutet

In der Nacht auf Donnerstag hat Samsung eine mysteriöse Push-Nachricht an Galaxy-Smartphones weltweit versandt. Eine Notification mit dem Inhalt "Find My Mobile 1 1" haben zahlreiche Samsung-Nutzer auf ihren Handys erhalten. Klickt man auf die Benachrichtigung verschwindet die Meldung, ohne, dass etwas passiert oder die Nutzer weitergeleitet werden. Normalerweise dient die "Find My Mobile"-App dazu, verlorene oder gestohlene Geräte wiederzufinden beziehungsweise sie aus der Ferne zu deaktivieren.

Was auf den ersten Blick wie eine äußerst unliebsame Benachrichtigung aussieht, ist angeblich kein Grund zur Verunsicherung. Offenbar ist dem Hersteller ein Fehler bei einer Software-Aktualisierung unterlaufen. Da derart viele Nutzer dieselbe Notification erhalten haben, deutet alles darauf hin, dass die Push-Nachricht versehentlich an Galaxy-Smartphones versandt wurde. Samsung selbst hat sich allerdings noch nicht zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben.