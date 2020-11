Was ist SSD und wieso brauche ich das?

Stöbert man nach neuen Elektrogeräten, stößt man immer wieder auf das Kürzel „SSD“. Besonders häufig ist das bei Notebooks der Fall, aber auch bei externen Speicherlösungen und Computer-Upgrades.

Für 2 der begehrtesten Elektronikprodukte in diesem Weihnachtsgeschäft ist SSD sogar essenziell. Es ist dafür verantwortlich, dass die Microsoft Xbox Series X und Sony PlayStation 5 mehr Leistung haben und so das Gefühl von Next-Gen-Konsolen vermitteln.

Solid State Drive

SSD steht für Solid State Drive, was als Festkörperspeicher übersetzt werden kann. Der Name ist angelehnt an das, was die SSD ersetzt: die herkömmliche Festplatte (HDD – Hard Disk Drive).

Bei einer Festplatte rotieren eine oder mehrere magnetische Scheiben. Die Informationen werden mit beweglichen Köpfen darauf geschrieben und ausgelesen. Es gibt also gleich mehrere Teile, sie sich im Betrieb bewegen. Bei einer SSD bewegt sich nichts. Daher auch der Name „Solid State“.