WiFi 7 ist fast fertig: Was der neue Standard bringt

Noch schneller, noch mehr Durchsatz, noch mehr Bandbreite und Verbesserungen bei der Latenz - das verspricht WiFi 7, das bereits vor der Tür steht. Der neue Wlan-Standard wird nämlich spätestens im März 2024 fertig zertifiziert sein, heißt es von der Wi-Fi Alliance.

Auch wenn bislang noch wenige von den Vorteilen von WiFi 6 und 6E profitieren, werden demnächst immer mehr Geräte auf den Markt kommen, die bereits mit der 7. Wlan-Generation kompatibel sind.

Die berechtigten Fragen lauten daher: Was konkret bringt mir WiFi 7 und brauch ich das überhaupt?

Die Spezifikationen

Zunächst sollte man sich mit der neuen Bezeichnung vertraut machen. Auch wenn zumeist von WiFi 7 die Rede sein wird, handelt es sich hierbei vorwiegend um einen vereinfachten Marketingbegriff. Die korrekte Bezeichnung des neuen Standards lautet: IEEE 802.11be.

So wie WiFi 6E funkt auch der neue Standard im 2,4GHz-, dem 5GHz- sowie dem 6GHz-Frequenzband. Das sorgt in erster Linie für eine Entlastung in den breitflächig genutzten 2,4- und 5GHz-Bändern, die durch zahlreiche Geräte ziemlich überfüllt sind und sich oft gegenseitig behindern.

