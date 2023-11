Dieser Transporter hebt 100 Meter lange Rotorblätter über Dorfhäuser

Je höher die Leistung eines Windrades, desto länger die Rotorblätter. 60 bis 100 Meter lange Rotorblätter für Windkraftanlagen an Land sind keine Seltenheit. Der Transport per Hubschrauber ist aus Sicherheitsgründen kaum möglich, weil die Rotorblätter schlicht zu lang sind – also muss der Lkw her.

Das Rotorblatt ist am Ende im BladeLifter eingespannt. Dieser kann das Rotorblatt bis zu 60 Grad anheben. Außerdem kann es rotiert werden. So können bis zu 100 Meter lange Rotorblätter einfach über Kreisverkehre, Wohnhäuser oder andere Hindernisse hinweggehoben werden, ohne, dass extra ein Kran benötigt wird.

Jede der vielen Achsen kann bei Bedarf einzeln gesteuert werden. Außerdem können sie erhöht oder gesenkt werden, damit das SPMT auf unebenen Straßen geradesteht. So spektakulär der BladeLifter erscheint: Schnell ist er nicht. Er fährt nur Schrittgeschwindigkeit. Die Person, die ihn per Fernsteuerung bedient, geht daneben her. Die langsame Geschwindigkeit ist aber Absicht. Schließlich will man nicht, dass plötzlich ein Rotorblatt in den dritten Stock eines Hauses kracht.

