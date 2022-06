Xiaomi-Handys um die Hälfte günstiger: Neuer Store wird eröffnet

Nun eröffnet Xiaomi einen weiteren Store in Österreich und lockt erneut mit günstigen Angeboten. Am 2. Juli um 9 Uhr wird der neue Xiaomi-Store im Wiener Donauzentrum aufgesperrt. "Ausgewählte Produkte werden am Eröffnungstag um bis zu minus 60 Prozent reduziert angeboten", heißt es von Xiaomi.

Die Eröffnungsangebote im Überblick

Am Tag der Eröffnung sind Smartphones, der Fitnesstracker Mi Band 5 sowie ein Staubsaugroboter deutlich günstiger zu haben. Das Xiaomi 11T hat einen UVP von 499 Euro. Bei der Store-Eröffnung ist das Smartphone beispielsweise für 199 Euro zu haben. Auf Preisvergleichsportalen kostet dasselbe Gerät aktuell mindestens 307 Euro.

Die weiteren Angebote:

Xiaomi 11T - 199 Euro

Redmi Note 10 5G - 115 Euro

Xiaomi 12X - 399 Euro

Xiaomi Mi Band 5 - rund 16 Euro

Saugroboter Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite - 149 Euro

"Gemäß unserer Touch & Feel-Strategie in den Xiaomi Stores werden die Produkte in der neuen Experience-Zone für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar gemacht", so Kurt Manninger, Country Manager Xiaomi Österreich. Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht, schreibt Xiaomi in einer Aussendung.