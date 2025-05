Neuer Chip: Xiaomi macht Qualcomm und MediaTek Konkurrenz

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es in Zukunft noch bessere Chips liefern will.

Xiaomi hat einen neuen Chip veröffentlicht, der Xring O1 genannt wird. Damit macht das Unternehmen den Platzhirschen der Branche, nämlich Qualcomm und MediaTek, Konkurrenz, wie androidcentral berichtet.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es in Zukunft noch bessere Chips liefern will. Im Rahmen einer zehnjährigen Investition, die sich auf über 6,9 Milliarden US-Dollar beläuft, will man noch leistungsstärkere Chips anbieten. Daran arbeiten 2.500 Ingenieure in der Chipabteilung von Xiaomi.

➤ Mehr lesen: Xiaomi bringt selbst entwickelten Smartphone-Prozessor

Chip wird in neuesten Produkten von Xiaomi verbaut

Seit 2017 arbeitet Xiaomi an einem eigenen Chipdesign. Surge S1 fiel aber eher in die Low-Budget-Kategorie der Chips. Das hat sich nun anscheinend geändert, da man auf hochwertige Produkte setzt.

Xiaomi ist so von seinem neuen Xring O1 Chip überzeugt, dass er in die neuesten Produkte, wie das Xiaomi 15S Pro und das Pad 7 Ultra Tablet, eingebaut wird. Laut dem YouTuber Geekerwan, der den Xring O1 bereits testen konnte, schnitt Xiaomis Chip besser ab als der Dimensity 9400 von MediaTek.

➤ Mehr lesen: Xiaomis magnetische Kamera für das Smartphone ausprobiert