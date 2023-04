Zendure SolarFlow: Speicher für Balkonkraftwerke ab 1.200 Euro

Mit SolarFlow sollen auch bestehende Balkonkraftwerke aufgerüstet werden. Den Akku gibt es in 4 Größen.

Das US-Start-up Zendure bietet sein Stromspeichermodul "SolarFlow" für Balkonkraftwerke auch in Europa an. Der Vorverkauf startet am 6. April, um 9 Uhr. Angeboten werden insgesamt 4 Ausführungen.

Zendure will damit ein Problem von Balkonkraftwerken lösen. Denn Strom aus den Solarpaneelen kann in der Regel nur tagsüber verwendet werden, da meist keine Speicherkapazitäten vorhanden sind. So wird laut dem Unternehmen nur 30 Prozent des erzeugten Stroms selbst genutzt, 70 Prozent würden verloren gehen. Mit dem SolarFlow könne man 100 Prozent der Energie für den Eigenverbrauch nutzen.

Ab 1.200 Euro im Aktionszeitraum

SolarFlow gibt es in 4 verschiedenen Größen: 960 Wattstunden für 1.399 Euro, 1.920 Wattstunden für 1.799 Euro, 2.880 Wattstunden für 2.399 Euro und 3.840 Wattstunden für 2.999 Euro. Zur Einordnung: Der durchschnittliche Strombedarf eines Haushalts beträgt etwa 12.000 Wattstunden pro Tag.

Im Aktionszeitraum bis zum 15. Mai werden zudem 200 Euro auf jedes Produkt abgezogen. Das günstigste Modul ist damit ab 1.199 Euro zu haben. Die Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren können auch nachträglich aufgerüstet werden.