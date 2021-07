ZTE Axon 30 Ultra ab sofort erhältlich: 3 Kameras mit 64 Megapixel

ZTE hat sein neues Spitzenmodell angekündigt, das Axon 30 Ultra. Besonders stolz ist der chinesische Hersteller auf das Kamera-Setup.

Hier gibt es gleich 3 Kameras mit 64 Megapixel: Hauptkamera, Weitwinkel und Porträtkamera. Die Porträtkamera hat eine 2-fach optische Vergrößerung. Trotz gleicher Megapixel sind die 3 Kameras aber nicht gleichwertig. Nur die Hauptkamera hat einen optischen Bildstabilisator.

In der Foto-App nehmen die 3 Kameras auf Wunsch gleichzeitig Bilder auf. So kann man im Nachhinein entscheiden, ob man Weitwinkel, normal oder 3,5-fach Zoom haben will. Zusätzlich zu den 3 64-Megapixlern gibt es noch eine 8-Megapixel-Linse, die einen bis zu 5-fach Zoom bietet. Die Frontkamera hat 16 Megapixel. Videos kann das Axon 30 Ultra in der 8K-Auflösung aufnehmen.