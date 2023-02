400 Jahre alter Code in Maria Stuarts Briefen geknackt

Oft schrieb sie über ihre schlechten Bedingungen in der Haft, gesundheitliche Leiden oder Verhandlungen mit Queen Elizabeth I. über eine mögliche Freilassung.

Maria Stuart benutzte sie demnach, um aus ihrer Gefangenschaft heraus mit dem damaligen französischen Botschafter in England, Michel de Castelnau de Mauvissière , als einem wichtigen Verbündeten zu kommunizieren.

Stuart stand zu Lebzeiten auf Platz eins der englischen Thronfolge nach ihrer Cousine Queen Elizabeth I. Diese ließ ihre Cousine für mehr als 18 Jahre einsperren, da sie sie als Bedrohung empfand. Schließlich brachte man sie sogar im Alter von 44 Jahren um, weil man ihr vorwarf, in einen Mordkomplott verwickelt zu sein.

Das Forscherteam, das seine Erkenntnisse am Mittwoch in der Fachzeitschrift Cryptologia veröffentlichte, stieß in einem französischen Online-Archiv auf die Briefe.