Software identifiziert Schreiber von mittelalterlichen Texten

Heilige, aber auch nicht-religiöse Texte wurden im Mittelalter handschriftlich in Schreibstuben dupliziert. Diese sogenannten Skriptorien waren mehrheitlich in Klöstern zu finden. Mit den Universitäten und dem erhöhten Bedarf an Büchern entstanden im 14. und 15. Jahrhundert zusätzlich auch bürgerliche Schreibwerkstätte. Die Arbeit in den Klosterschreibstuben wurde dann mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern fast zur Gänze abgelöst.

Bis heute verfügen Klöster über große Sammlungen an mittelalterlichen Manuskripten. Die Schreibstile werden für die historische Forschung von Paläografen manuell analysiert. „Die Paläografie ist eine historische Hilfswissenschaft, um Hinweise zu potenziellen Ortsveränderungen der Schreiber und der Bücher zu erhalten“, erzählt der Forscher Markus Seidl vom Institut für Creative\Media/Technologies an der Fachhochschule St. Pölten.