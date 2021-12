7 Apps für ein nachhaltiges Leben

Für das neue Jahr nimmt man sich meist viel vor, zum Beispiel nachhaltiger zu leben und mehr zum Klimaschutz beizutragen. Im stressigen Alltag kann es aber schwierig sein, sich neue Gewohnheiten anzutrainieren und alte abzulegen. Deshalb gibt es kleine Helfer für das Smartphone, die eine Umstellung leichter machen. Wie stellen euch 7 Apps vor, die es einfacher machen, einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.

Inoqo

Die App aus Österreich belohnt nachhaltige Entscheidungen beim Einkaufen. Hier kann man die Kassabons seiner Lebensmitteleinkäufe einscannen. Die App analysiert den CO2-Abdruck der gekauften Produkte und stuft sie mit einem einfachen System ein: Grün, gelb, orange und rot (mit leichten Abstufungen). Tippt man auf die einzelnen Produkte, erhält man weitere Informationen darüber, warum sie besonders gut oder schlecht eingestuft wurden.

Jeden Monat nimmt man an einer Verlosung teil und kann Gutscheine für nachhaltige Marken gewinnen. Je nachhaltiger der Einkauf, desto mehr kann man gewinnen. Das schafft einen zusätzlichen Ansporn, im Supermarkt genauer darauf zu achten, was man mitnimmt.

Inoqo ist für Android und iOS verfügbar.

Too Good To Go

Die App ist kein Geheimtipp mehr und konnte Anfang des Jahres 25 Millionen Euro von Investor*innen sammeln. Mit ihr können Lebensmittel preiswert gekauft und so vor dem Mistkübel gerettet werden. Das geht z. B. bei Supermärkten, Bäckereien und Feinkostläden.

Die Produkte sind noch einwandfrei, dürften aber am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden. So verdienen die Geschäfte noch etwas, Verbraucher erhalten gute Produkte sehr günstig und es werden weniger Lebensmittel weggeworfen.

Too Good To Go ist für Android und iOS verfügbar.