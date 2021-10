So klimaschädlich sind Smartphones

Einsatzdauer verlängern

Produktion und Betrieb von Smartphones sorgen in Europa für 14 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr. Das ist mehr als ganz Lettland ausstößt. Würde man die Einsatzdauer von Smartphones nur um ein Jahr verlängern, könnte man jährlich 2 Millionen Tonnen Emissionen einsparen. Das entspräche den Abgasen von 430.000 Pkw. Hersteller fördern jedoch das rasche Ersetzen von Geräten mit jährlich aktualisierten Produktlinien. Aber auch Mobilfunkanbieter steuern ihren Teil bei, etwa mit eigenen Tarifen, die Kund*innen alle 2 Jahre ein neues Smartphone versprechen.

Laut einer Studie aus Kanada steigen die Treibhausgasemissionen aus dem Sektor Informations- und Kommunikationstechnologien insgesamt rasant an. Bis 2040 sollen sie 14 Prozent aller weltweiten Emissionen ausmachen. Der Anteil, den die Smartphone-Produktion daran hat, ist um ein Vielfaches größer als jener anderer Elektronikprodukte wie PCs oder Laptops. Bei jährlich 1,4 Milliarden verkauften Smartphones weltweit ist das nicht verwunderlich.

Gute Seiten gibt es auch

Neben der Produktion von Mobiltelefonen wirkt sich auch ihr Betrieb klimaschädlich aus, wenngleich in wesentlich kleinerem Maßstab. Wie der Netzwerkausrüster Ericsson in einer Studie beschreibt, müsse man in den Betrieb etwa den Stromverbrauch von Endgeräten, Mobilfunkinfrastruktur und Datenzentren miteinberechnen. Sechs Jahre Smartphone-Benutzung generieren in etwa so viel Treibhausgasemissionen wie ein Ticket für eine Flugreise von London nach Barcelona und zurück.

Andererseits können Smartphones im Betrieb auch dabei helfen, Emissionen zu vermeiden - etwa wenn Menschen per App Mobilitätsdienste nutzen anstatt mit dem eigenen Auto zu fahren. Auch mit Geschäftstreffen per Videochat oder Smart-Home-Apps, die etwa helfen Heizkosten zu sparen, kann man dabei helfen, den Klimawandel zu bremsen. Neben dem Beitrag zur Digitalisierung können Smartphones auch andere Geräte ersetzen, die lange Zeit zusätzlich produziert und erworben wurden, etwa Musikplayer oder Fotokameras.