Wie seltene "Gewürzmetalle" rückgewonnen werden können

Spezialmetalle kommen nur in kleinen Mengen vor. Das CD-Labor will sie daher bald aus industriellen Stoffströmen gewinnen.

Viele dieser Spezialmetalle werden in der Metallurgie als „ Gewürzmetalle “ bezeichnet: Sie fallen als Begleiter an, etwa bei der Gewinnung von Basismetallen, wie beispielsweise Kupfer oder Eisen. Die für die Entwicklung von Smartphones, Solarzellen oder Elektroautos nötigen Elemente kommen daher oft nur in geringen Mengen vor und sind schwierig zu gewinnen.

Neue Technologien werden immer komplexer und benötigen zunehmend Spezialmetalle wie Indium, Kobalt oder Platin . Während etwa Indium heute in fast jedem Display enthalten ist, werden Edelmetalle wie Platin oder Palladium beispielsweise für Katalysatoren eingesetzt. E-Autos verfügen hingegen typischerweise über Lithium-Akkus, in denen Nickel und Kobalt enthalten sind.

Indium, Edelmetalle oder Chrom werden etwa mit Reststoffen ausgeschleust. Indium etwa gehe laut Steinlechner zu 98 Prozent aus der primären Zinkproduktion als Nebenprodukt hervor. Eine Infrastruktur, um dieses Metall zu extrahieren, gibt es jedoch bei weitem nicht bei jedem Zinkwerk, weshalb es sich in den Rückständen des Prozesses ansammelt. „Eine Gewinnung dieser Metalle aus derartigen industriellen Stoffströmen scheitert noch am fehlenden Grundlagenwissen , etwa wie sie sich in den Stoffstömen verhalten oder beeinflusst werden können“, sagt der Experte.

Für Schlacken – ein fester Rückstand aus einem pyrometallurgischen Prozess aus der Stahlherstellung – sollen gezielt künstliche Mineralphasen in der Schlacke gezüchtet werden, worin sich die Wertmetalle konzentrieren, um sie damit gewinnbar zu machen. „Wir arbeiten auch daran, wie man Indium in Verbindungen überführen kann, um sie dann aus einem Reststoff abtrennen zu können.“ Laut Steinlechner gebe es viele Ansätze, je nachdem, ob es sich etwa um einen Feststoff oder eine Lösung handelt.

Die Spezialmetalle werden im Rahmen der Grundlagenforschung im CD-Labor gemeinsam mit den Industriepartnern Andritz AG, voestalpine Stahl GmbH und ARP Aufbereitung, Recycling und Prüftechnik GmbH untersucht. „Während ich mit voestalpine auf Schlacken arbeite, untersuche ich mit Andritz Materialen aus hydrometallurgischen Prozessen, also Lösungen. Mit ARP behandle ich chemische Fällrückstände, wo zum Beipspiel Nickel und Kobalt enthalten sind. Im Zuge dessen beschäftigen wir uns mit der Methodenentwicklung für die Beschreibung des Verhaltens der Wertmetalle in industriellen Stoffströmen, womit auch die Grundlage für die Entwicklung von neuen metallurgischen Extraktionsschritten erarbeitet wird“, so der Forscher. Je nach Industriepartner gebe es eine andere Problemstellung, weil das Ausgangsmaterial anders ist. Das Ziel sei aber immer gleich.

Algorithmen werten experimentelle Daten aus

Um zusätzlich auch die hohe Anzahl an Einflussfaktoren auf Verteilung der Elemente und Kinetik verstehen zu können, sollen zur Auswertung der experimentellen Daten auch Algorithmen zum Einsatz kommen. „Wir haben sehr viele experimentelle Laborversuche gemacht. Dabei sehen wir uns etwa an, wie sich Zielmetalle zwischen Gasphase, Metallphase und der Schlacke verteilen und validieren die Prozessparameter“, so der Laborleiter.

Mithilfe von Algorithmen könne man vorab relativ gut abtasten, auf welche Parameter man sich konzentrieren soll und so viel Zeit und Geld sparen. So könne ein Algorithmus Steinlechner zufolge beispielsweise auswerten, was den größten Einfluss auf die Extraktion von Indium hat. „Er kann mir in Folge sagen, dass ich mich z.B. auf das Temperaturregime konzentrieren muss“, so der Fachmann.

CD-Labors haben eine Laufzeit von 7 Jahren, das 2020 gestartete CD-Labor steht also noch recht am Anfang der Arbeiten. „Momentan versuchen wir zu verstehen, wie sich die Metalle verhalten. Die nächsten Schritte sind, dies in Versuchkampagnen im Labor zu verifizieren und dann auch Extraktionsschritte für diese Metalle zu entwickeln“, so Steinlechner. Ziel sei es, am Ende eine auf der Grundlagenforschung im CD-Labor basierende Lösung zu haben, um Metalle zu extrahieren.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG).