"Technologie wird beim Klimaschutz oft überschätzt"

Was unterscheidet Sie von Google?

Google möchte so viel Geld wie möglich machen und so viele Daten wie möglich sammeln. Wir müssen das aufgrund unserer Gesellschaftsform nicht machen. Unser moralisches Ziel ist, dass alle Menschen und Tiere ein gutes Leben haben können. Das ist ein ganz anderes Verständnis einer Suchanfrage.

Sie befinden sich im Eigentum einer Stiftung. Warum?

Wir haben 99 Prozent unserer Anteile an eine Stiftung abgegeben. Dadurch ist es unmöglich, Ecosia zu verkaufen und Gewinn herauszuziehen, das wird blockiert. Wir sind zwar immer noch ein Unternehmen, aber eines, das sich in den Dienst der Gesellschaft stellt. Das ist die Gegenthese zum Turbokapitalismus und in Zeiten, in denen die Wirtschaft entscheidet, wie wir uns als Gesellschaft verhalten, sehr wichtig.

Sie sammeln keine Daten?

Wir speichern die Suchanfragen 4 Tage lang. Das ist notwendig, um uns gegen Angriffe und Spammer wehren zu können. Danach anonymisieren wir komplett. Wir wissen überhaupt nichts über unsere Nutzer, wir erstellen keine Profile und verkaufen auch keine Daten.

Welche Daten bekommt Microsoft?

Wir senden die Suchanfrage an Microsoft und einen Teil der IP-Adresse, damit man weiß, wo sich der Nutzer befindet. Das ist notwendig, damit wir eine gute Antwort bekommen. Microsoft speichert die Daten ebenfalls nur 4 Tage und muss sie dann wieder löschen.