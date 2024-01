Beliebtheit von Erneuerbaren Energien in Österreich sinkt

Die Klimakrise wird immer noch als das größte Problem wahrgenommen, das Österreich in den kommenden 20 Jahren blüht. Die Bevölkerung macht sich aber auch über einige andere Dinge große Sorgen, etwa die hohe Inflation, die Teuerung, leistbares Wohnen oder die Zuwanderung. Die Unterstützung für Energiewende und Klimaschutzmaßnahmen ist deswegen im vergangenen Jahr gesunken. So lautet eine Erkenntnis der Studie "Erneuerbare Energien in Österreich 2024", die am Donnerstag präsentiert wurde.

Größter Rückgang seit 2015

Seit 2015 wird die Studie jährlich gemeinsam von der Wirtschaftsuniversität Wien, der Unternehmensberatung Deloitte und Wien Energie durchgeführt. Auch im vergangenen Jahr wurden mehr als 1.100 Personen dafür befragt. Eine der Hauptfragen ist die Akzeptanz von Erneuerbaren Energieprojekten, etwa Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken. Im vergangenen Jahr wurde dabei noch ein Spitzenwert erzielt.

79 Prozent der Befragten stimmten neuen Projekten in ihrer Gemeinde zu. Ein Grund war der Krieg in der Ukraine und der dadurch gestiegene Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas. Der Krieg tobt nun immer noch, dennoch ist die Zustimmung auf 74 Prozent gesunken. Es ist der größte Akzeptanzrückgang seit 2015.

