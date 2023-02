Warum Ampeln künftig ein viertes Licht bekommen könnten

19.02.2023

Forscher*innen schlagen ein viertes, weißes Licht für Ampeln vor, wenn in Zukunft selbstfahrende Autos in großer Zahl am Vekehr teilnehmen.

Bis selbstfahrende Autos in großer Zahl auf den Straßen sein werden, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Wenn es aber soweit ist, wird das auch Auswirkungen auf die Regelung des Verkehrs haben. Forscher*innen der North Carolina State University haben das bereits im Blick und in Computersimulationen Ampeln getestet, die 4 statt 3 Farben haben. Neben rot, gelb und grün sollen Ampeln dann auch weiß leuchten, schlagen die Forscher*innen vor. Das weiße Licht soll Autofahrer*innen signalisieren, dass sie an Kreuzungen einfach den autonomen Fahrzeugen folgen sollen. In Simulationen habe sich gezeigt, dass auf diese Art sowohl Staus als auch der Treibstoffverbrauch drastisch reduziert werden könnten, heißt es in einer Aussendung der NC State University.

Mit der "weißen Phase" mache man sich die Rechenleistung autonomer Fahrzeuge zu Nutze, sagt Ali Hajbabaie, Professor für Zivil-, Bau- und Umwelttechnik an der NC State. Autonome Autos könnten sowohl mit der Verkehrssteuerung als auch untereinander drahtlos kommunizieren, führt Hajbabaie weiter aus. Wenn sich genügend autonome Fahrzeuge einer Kreuzung nähern, würde das weiße Licht aktiviert. Für die selbstfahrenden Autos wäre das gleichzeitig das Signal, ihre Bewegungen zu koordinieren. Autos, die von einer Person gefahren werden, könnten dann einfach dem Fahrzeug vor ihnen folgen. Halte das Auto vor ihnen an, halten sie ebenfalls an. Fährt es über die Kreuzung, folgen sie ihm ebenso, erläutert Hajbabaie.

An Kreuzungen könnte es künftig "weiße Phasen" geben © Niroumand et al.