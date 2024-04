Technischer Defekt: Russland bricht Raketenstart von Angara-A5 ab

Russland hat zum zweiten Mal den Start seiner neuen Rakete Angara-A5 verschoben. Das teilte der Kommentator der Live-Übertragung des geplanten Starts am Mittwoch in letzter Minute mit.

Am Donnerstag werde ein neuer Startversuch für diesen Testflug unternommen, kündigte er laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti an. Ursprünglich hatte die Rakete der neuen Generation am Dienstag vom Weltraumbahnhof Wostotschny in Russlands äußerstem Osten ins All starten sollen.

Wegen eines technischen Problems wurde der Start aber um 24 Stunden verschoben. Am Mittwoch dann folgten die neuen Probleme.

Angara-A5 verfügt über einen neuen Antrieb, an dessen Entwicklung Russland jahrzehntelang gearbeitet hat. Er soll die veralteten Proton-Antriebe ersetzen, deren Technologie auf die 60er-Jahre zurückgehen. Bisher hatte Angara-A5 3 Testflüge. Der Letzte fand am 27. Dezember 2021 statt.